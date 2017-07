„Зимата е тук“ – култовата реплика, белязала диалозите в „Игра на тронове“ до момента, най-сетне се материализира под формата на свирепи студове и прогресиращата офанзива на Кралят на нощта към Вестерос в началото на седми сезон.



Това е и една от фразите, счупили рекорд по брой туитове в рамките на епизод, заедно със „Северът помни“ и думите, с които Денерис Таргариен афишира битката си за трона след завръщането в родния Драконов камък: „Ще започваме ли?“.

Общо 2,4 милиона поста свързани с кървавото фентъзи са разменили феновете в часовия пояс на световната му премиера по HBO на 16 юли.

Два дни след като поп-културният феномен по книгите на Джордж Р.Р. Мартин превзе ефира медийния гигант отчете и най-висок рейтинг за пилот в историята си – зимата с „Игра на тронове“ са дочакали общо 16,1 милиона зрители, 10,1 от които са попивали студена пот от съспенс по челото си следейки сериала чрез DVR устройства и видео стрийминг.

Това бележи ръст от 50 % в аудиторията в сравнение с премиерата на шести сезон миналата пролет, когато гледаемостта традиционно е по-висока отколкото през лятото.

Освен с космически пазарни резултати старта на „Игра на тронове“ бе белязан и от гост-участието на Ед Шийрън, чиято две минутна сцена го позиционира като войн от армията на Ланистър. Две са и репликите, които хитмейкърът от Съфолк разменя с Аря Старк (Мейзи Уилямс). Седнал в гора край лагерен огън, той изпълнява балада, която минаващата транзит Аря харесва и решава да сподели храната и компанията им. Часове след дългоочаквания дебют на Шийрън в социалните мрежи и медиите заваляха необяснимо негативни до откровено хейтърски отзиви за безобидната му роля, която човек може и да изпусне, ако мигне.

„Няма рационална причина да бъде там.“, пише Independent, а The Guardian добавя: „Преекспониран визуално, появата на Шийрън бе истинска кръпка.“.

„Сцената с Шийрън всъщност бе интересна като замисъл, преди да включат Шийрън в нея“, отсичат критиците от New York Times. Напук на коментарите изпълнителят на Shape of You показа детски ентусиазъм за ролята си и сподели в Инстаграм бекстейдж кадри от снимачния сет в Северна Ирландия, на единия от които е с Мейзи Уилямс и режисьора на епизода Джеръми Подесва. Последователите му в Туитър обаче бяха безмилостни с констатации от типа на: „Появата на Ед в сериала бе изключително кофти.

Нямаше ли начин да го изпържи дракон поне?“.

„Какво, по дяволите, търси Шийрън в „Игра на тронове“? Това е фентъзи свят, който продуцентите превърнаха в едно от музикалните му видеа.“, пита друг. В резултат носителя на „Грами“ заличи акаунта си в Туитър без каквито и да било обяснения и само месец, след като обяви, че спира да ползва мрежата заради кофите с вербална помия, с които го заливат тролове и редови комплексари.