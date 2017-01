2CELLOS, най-успешното инструментално дуо на нашето време, са готови с новия си албум SCORE, който е посветен на филмовата музика.



С иновативния си звук и някои от най-популярните мелодии, създавани за класически и съвременни филми, албумът ще е подкрепен с грандиозно шоу и със световно турне, което ще стартира през лятото на 2017.

В България, талантливите музиканти ще видим на 4 декември в зала Арена Армеец с концерт, разделен на две части. В първата 2 Cellos ще бъдат на сцената със струнен оркестър, заедно с който ще ни поведат на пътешествие из филми и сериали като Gladiator, Lord of the Rings, Game of Thrones, The Godfather, Titanic и др.

Във втората част компания на сцената ще им прави известен барабанист, заедно с който ще вдигнат Арена Армеец на крака, изпълнявайки всички хитове, с които 2 Cellos станаха толкова популярни у нас – Thunderstruck на AC/DC, Smooth Criminal на Michael Jackson и др.



Капацитетът на зала Арена Армеец ще бъде ограничен за това шоу, заради спецификата на продукцията. Всички категории ще предлагат запазено седящо място, а първите 300 билета от най-скъпите две категории, закупени от мрежата на EVENTIM, ще гарантират и запазено място на паркинга на Арена Армеец до 20 минути преди старта на концерта, който е с начален час 20:00 часа.



ПРОДАЖБАТА НА БИЛЕТИ ЗА БЪЛГАРИЯ СТАРТИРА НА 20 ЯНУАРИ 2017 г. на цени от 50 до 110 лева. От 17 ЯНУАРИ ще е активна специална предварителна продажба на билети на сайта 2Cellos.com