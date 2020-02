25 нови цвята за коса показват в Пловдив

Кръводаряването като доброволен акт, спасяващ човешки живот, е социалната кауза на XXIX-я Италиански фестивал на красотата и прическата. Престижният форум, който ще се проведе от 27 до 29 март в Палата 2 на Международен панаир - Пловдив, ежегодно организира значими за обществото инициативи от национален мащаб. Мисията на тазгодишното издание на Италианския фестивал на красотата и прическата е повишаване на информираността и насърчаване на доброволното участие в благородната кампания. Социалната кауза се осъществява съвместно с областната организация на Български червен кръст-Пловдив, обявиха организаторите от „Christian Of Roma“.





600 души у нас ежедневно се нуждаят от кръв, сочат данни на БЧК. Едва в последните 2 години според статистиката на Националния център по трансфузионна хематология има ръст на кръводаряванията в страната. Неинформираността е основната причина за пасивността, уверяват експертите.



Известни светски личности заедно със сътрудници на „Christian Of Roma“ и на БЧК-Пловдив ще разясняват ползите от кръводаряването през 3-те дни на Италианския фестивал на красотата и прическата. Това ще става на специално обособен щанд в Палата 2, обявиха организаторите. Научно доказано е, че кръводаряването стимулира обновяването на кръвните клетки в организма и активира защитните сили. Желаещите да дарят кръв ще бъдат насочвани към специализираните центрове по трансфузионна хематология. Всеки от тези кръводарители ще получи от „Christian Of Roma“ ваучер за услуга във фризьорски салон или комплект с продукти за луксозна грижа за коса. Компанията осигурява организирани автобуси и настаняване на клиентите си от цялата страна.



Социалната кауза ще бъде подкрепена и от 10 световноизвестни стилисти от 7 държави, които в последния уикенд на месец март, както и предния ден, ще участват в проявите на Италианския фестивал на красотата и прическата. Числеността на гостуващите именити чуждестранни фризьори е рекордна в сравнение с всички предходни издания на специализирания международен форум, съобщиха организаторите. Топ стилистите са от Италия, Испания, Русия, Турция, Бразилия и Индонезия. Те пристигат в България по покана на „Академия Christian Of Roma“, чийто старт бе даден на миналогодишния Италиански фестивал на красотата и прическата.



Водещ на неговото 29-о издание ще бъде Ива Екимова.



Най-обичаният от българската публика стилист – Руслан Татянин от Русия, ще води семинар на тема „Официални прически“ в първия ден на Италианския фестивал. В следобедните часове в зала „България“ на Международен панаир – Пловдив славянската мегазвезда в подтригването и оцветяването на коси ще представи своята нова колекция с визии за изискани поводи, разяснявайки в детайли необходимите за реализирането й специфични техники и прилагане на продуктите на „Alfaparf“-Милано, обясниха организаторите.



25 нови цветове за коса ще презентира на следващия следобед в същата зала виртуозът Саверио Палма от „BES“-Милано. Неговата най-нова колекция от прически с впечатляващи багри „Etnia“ провокира интереса на професионалните фризьори с предлагането на естетически смели решения и на лекота в практическото им осъществяване. По време на семинара Саверио Палма ще демонстрира няколко прически, разкривайки последователността и съотношенията при смесването на боите за постигане на новите цветове, както и най-подходящата за тях форма на косата.



Неограничени възможности за креативност при смесването на цветовете предоставя безамонячната боя „Color Wear“. Посветеният на употребата й семинар, който ще е официалната презентация пред публика, ще бъде воден от най-добрите „техници“ на „Alfaparf“-Милано – руснака Анзор Закутов и българката Зорница Стойчева. Събитието е също в събота в зала „България“.



Стилисти от Турция ще завихрят истински фризьорски спектакли на сцената в Палата 2 на Международен панаир – Пловдив. Двата екипа от южната ни съседка гостуват също по покана на „Академия Christian Of Roma“. Първият от тях ще покаже най-модерното в стила на подстригване в своето шоу с мъжки прически. На водещите дамски тенденции във фризьорството е посветена коафьорската сценична изява на втория екип от Турция в неделния ден.



Новото в XXIX-я Италиански фестивал на красотата и прическата е превръщането на щандовете в горещи консултантски точки. В тях експерти ще предоставят обстойна информация с конкретни съвети за начините на ползване и постижимите резултати с продуктите на съответните марки, обявиха организаторите.



Истински СПА-център за коса ще представлява щандът на „OWay“. Влизането в този „Зелен салон“ ще се осъщестява със специален достъп, който ще се осигурява само след записване на място. Концепцията „Зелен салон“ на козметичния гигант „Rolland“ от Болоня представя съвсем различен тип фризьорски обект в сравнение със стандартните, обясняват експерти. Предлаганата луксозна грижа за коса е подчинена на култа към природата – от органичните съставки до ароматите, оборудването и дори музиката в помещението, уверяват специалистите.



Сешоар с нечуплив и непрегряващ двигател, който е по-лек от щепсела си, ще се предлага на щанда с уреди за стилизиране на коса на „Christian Of Roma“. Безчетковият мотор на тази иновация за изсушаване на коса – сешоарът „Elchim Run“, го прави почти вечен, категорични са експертите. Технологията му е революционна, защото отстранява влагата върху косъма от вътрешността му навън. Това действие е щадящо и съкращава наполовина процеса. С атрактивни ценови предложения ще бъдат също най-новите преси, маши и други уреди за стилизиране на коса. На щанда професионални фризьори ще демонстрират как да се постигат най-ефектните визии, работейки с уредите върху истински модели.

снимка:pr