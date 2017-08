Стинг е един от най-популярните британски музиканти, чиято успешна кариера продължава над четири десетилетия.



Гордън Матю Томас Съмнър, по-известен като Стинг, е талантлив композитор, певец, текстописец, актьор и активист, продал над 100 милиона албума.

Големият му пробив е през 1977 г., когато заедно със Стюарт Коупланд и Анди Съмърс сформира групата The Police. Бандата издава 10 успешни албума, печели шест... След повече от десетилетие мълчание, през ноември миналата година Стинг представи своя дванадесети солов албум – "57th & 9th".

Колекцията от 10 хита разкрива широк спектър от музикалния и лирически талант на британската звезда – от първия шумен и наситен с китарни рифове сингъл “I Can’t Stop Thinking About You” до разтърсващата “Petrol Head” и звучащата като химн “50,000”. Албумът, продуциран от Мартин Киршенбаум, е записан само за няколко седмици с участието на музикантите Доминик Милър (китара) и Вини Колайута (барабани), както и барабанистът Джош Фрийс (Nine Inch Nails, Guns n’ Roses), китаристът Лайъл Уъркмен и беквокалите на групата от Сан Антонио The Last Bandoleros.

През февруари тази година Стинг стартира световно турне в подкрепа на новия си албум – "57th & 9th Tour". Всички концерти в Северна и Южна Америка, Мексико и Европа бяха разпродадени за отрицателно време.

След огромния успех при старта на турнето Стинг ще превземе Азия и ще има участия на фестивали из Европа през лятото, а есента ще свири в избрани градове в Европа. За наша радост ще го видим и в София на 16 септември.

Освен парчета от новия му албум, ще чуем и всички обичани хитове на британския гений. Специален гост на концерта в зала „Арена Армеец“ на 16 септември ще бъде неговият син Джо Съмнър.

БИЛЕТИ ТУК