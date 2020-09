ABBA се събират за холограмно турне

Членовете на АВВА Бьорн Улвеус, Бени Андершон, Агнета Фелтскуг и Фрид Люнгста се събират отново заедно, за да снимат своето предстоящо холограмно турне. Участниците в легендарният квартет неотдавна се срещнали тайно в продуцентската компания Ealing studios в Лондон, за да работят върху своя дълго очакван проект.

Хитовите шведски изпълнители са записaли специално за турнето и пет нови песни, сред които I Still Have Faith In You и Don't Shut Me Down. То е насрочено за 2022-а като част от честването на 50-годишнината от създаването на групата, a приходите от него ще донесат на всеки един от членовете по $3 млн.

Шведската банда се сформира в Стокхолм през 1972 г. За 10 години от съществуването си е издала 8 албума, като все още излизат и множество колекции с песни на групата. Мюзикълът Mamma Mia!, на основата на песните им, е гледан от повече от 100 млн. души. Последният им студиен албум е издаден през 1982 г., а неиздадени парчета впоследствие излизат през 1993 и 1994 година.