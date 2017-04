Британската звезда Адел посрещна пореден успех с албума си „21“.



Тя подобри рекорда на „Билборд“ за най-дълго задържал се албум на певица в класацията топ 200. Той остана в нея 319 седмици.

Изпълнителкатка на Someone Like You изпревари колежката си Каръл Кинг и албума й Tapestry, които падат до второто място, с 1 седмица разлика в полза на Адел.

Последното голямо постижение на 28-годишната певица е турнето й Live 2017, обявено за едно от най-оборотните правени някога. Приключението й започна на 28-ми февруари в Австралия пред 95-хилядна публика на олимпийския стадион в Сидни. Този рекорд не е бил подобряван от времето на Олимпийските игри през 2000 г.

Световната обиколка на носителката на „Грами“ ще приключи с четири концерта в Лондон. Тя ще се развихри на стадион „Уембли” в разгара на лятото – през юни и юли, а билетите вече са напълно разпродадени. Все пак може да е последното в кариерата й, тъй като звездата разкри, че все още страда от сценична треска.