Вчера adidas Originals представи новите модели на емблематичните обувки NMD за сезон пролет/лято 2017, отбелязвайки световната им премиера в магазина на adidas Originals в Mall of Sofia.



Партито събра на едно място популярни имена от музикалната сцена, актьори, стилисти, блогъри, инфлуенсъри. Събитието уважиха: рапъра 100 кила, топ модела и ТВ водеща Александра Богданска, актьора и режисьор Ники Илиев, многократния републикaнски шампион по десетобой и носител на титлата Мен Хънт Иван Минчев, Калин Калинов от X Energy Crew, трикратният републикански шампион по кикбокс и основател на първата българска академия по фитнес и спорт (BFS Academy) Мартин Гаджев и др.



Гостите бяха посрещнати от водещата от „Преди обед“ по bTV Ирина Денева, която представи и своя селекция от музикални парчета, подбрани специално за случая. Музикалният фокус беше основно върху Hip-Hop и R&B парчета, като основен акцент в атмосферата беше поставен от ремикса на “My Way” на Франк Синатра, използван за кампанията “Original is never finished”.

Гостите на събитието имаха удоволствието да се насладят на живо изпълнение от певицата Прея, която зареди партито със страхотно настроение. Освен това, всички гости имаха възможността да се снимат пред специално създадена за събитието фото стена, изобразяваща нощна София. Присъстващите получиха и изненадваща покана за афтър парти на събитието Sofia by Night – което пресъздава стъпките на един градски номад. Тази покана им даде възможността да посетят бар „Петък“ и да опитат специално създадения NMD коктейл, а след това да продължат вечерта с концерта на Белослава в клуб “CARRUSEL”.





Магазин adidas Originals беше декориран със специално изработената тематична NMD витрина, а кулминационният момент настъпи, когато пред присъстващите бяха показани новите модели NMD за сезон пролет/лято 2017, последван от невероятното живо изпълнение на певицата Прея. Гостите имаха възможността първи да видят, пробват и закупят едни от най-търсените и желани маратонки в света, превърнали се в обект на колекционерска страст.





Създаден за съвременен номадски начин на живот, NMD съчетава класиката и иновациите в препратки към някои от най-прогресивните модели на adidas като Micro Pacer, Rising Star и Boston Super. Новите модели за сезон пролет/лято 2017 показват как миналото вдъхновява бъдещето. Тези обувки отдават почит на колективната памет на adidas, като смело експериментират с нови форми и материали. NMD технически е маратонка за бягане, но е изработена като лайфстайл обувка. Средната част на подметката на NMD е изградена с помощта на BOOST технологията, съчетана с EVA елементи, които придават издръжливост и динамичност на цялата подметка, а горната част залага на здравината на технологията на Primeknit на adidas, осигурявайки нови нива на стабилност и динамика.





аdidas Originals представиха новите модели NMD, като превърнаха събитието в запомняща се вечер, която показа как се е променила представата за автентичност, откакто adidas Originals се превърна в културен феномен, а с нея се промени и идеята за оригиналност.



