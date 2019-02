Адреналинката Ени в България, снима се за Playboy

В последната година, откакто е гост-редактор на Playboy Bulgaria, Любен Дилов-син не спира да провокира читателите с атрактивни статии и неочаквани фотографии. Още в първия брой за 2019 година той е подготвил заряд в типичния си стил. Броят се очаква да бъде доста атрактивен, а представянето му е след броени дни.



Вдъхновен от седмицата на любовта, екипът на Playboy ще представи новия брой с бутиково Love Is In The Air парти този петък, 15 февруари, в богинята на нощна София - Megami Club - Hotel Marinela.

На събитието ще бъде и емблематичната адреналинка Евгения Радилова - Ени. Красавицата, която от години живее в САЩ, а в момента е в България, се завръща с гореща фотосесия в първия за годината брой на Мъжката Библия, в която Ени ще разкрие прелестите си.





На корицата на Playboy се очаква да изгрее една от най-скандалните и обсъждани плеймейтки през изминалата година. Коя е тя обаче – ще стане ясно съвсем скоо . Първите, които ще получат горещия брой на Мъжката Библия, ще бъдат гостите на Love Is In The Air парти, вдъхновено от любовта и секса. Топ моделите на Playboy Анна Мария Чернева, Ива Няголова, Диана Цветкова и Марешка Глушук са подговили шеметен спектакъл, с който ще взривят гостите на събитието. В спиращото дъха шоу ще се включи и звездното трио от Playmate Of The Year 2018 - носителката на титлата Жанета Осипова и подгласничките й - Дениз Хайрула и Несрин Исинова.