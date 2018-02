Неостаряващият плейбой Джордж Клуни, който в последните години се кротна, женейки се за адвокат Амал Аламудин разкри щрихи около първите си срещи с настоящата му съпруга. Актьорът не си е направил труда даже да излезе от вкъщи при първото му виждане с бъдещата любима.

56-годишният Джордж се съгласи да разкаже в новото токшоу на Netflix - "My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman" за срещата си с Амал. Тя се е състояла през май 2013 г., докато актьорът се намирал в италианското си имение близо до езерото Комо. "Смешно е. Общ приятел ми звъна и ми каза: Идвам при теб, може ли да дойда с една приятелка? Отговорих му: Да, разбира се".

След това бившият доктор Рос от сериала "Спешно отделение" получава нереалистично обаждане от своя агент: "Каза ми: Жената, с която се запознах при теб, ще се ожениш за нея".... И това се случи", споделя Клуни пред Дейвид Летерман. Какво става след това? По някаква случайност родителите на Клуни, който дошли да видят сина си, също присъствали тази вечер. "Останахме да си говорим цяла нощ, след това получих имейл, защото трябваше да изпрати няколко снимки на моите родители", спомня си още Клуни.

След това бъдещите съпрузи си пишели редовно. "Наистина не знаех дали иска да излезе с мен. Мислех си, че сме само приятели", разказва още носителят на „Оскар“. Очевидно и една звезда от световна величина има право да се съмнява. В крайна сметка година по-късно Джордж Клуни и британският адвокат си казват "Да" във Венеция, а през юни 2017 г. двамата стават родители на близнаци: Ела и Александър.