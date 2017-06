Криста Бел, която феновете на „Туин Пийкс” познават като специален агент Тами Престън, включи София сред спирките на европейското турне в подкрепа на албяма We Dissolve.



Датата е 17 ноември, мястото е Sofia Live Club, а билети вече се продават в epay.bg на цена от 20 лв.

Бел е специалист в смесването на соул, рок и джаз с трип-хип, а съавтор и продуцент на втория й диск Somewhere In The Nowhere (2016) е самият Дейвид Линч. Култовият режисьор и актрисата експериментират за пръв път в студио с парчето Polish Poem от дилма Inland Empire (2006).

За Бел майсторът на психо сюрреализма в киното казва:„Когато за първи път я видях на сцената, си помислих, че е извънземна. Най-красивата инопланетянка въобще“. Кариерата на Криста Бел започва на 18-годишна възраст, когато подписва за RCA Victor като вокалистка на джипси-суинг формацията 8 ½ Souvenirs от Остин, Тексас.

С тях тя записва два албума в края на 90-те и за четири години обикаля цяла Северна Америка, споделяйки сцената с артисти като Уили Нелсън и Брайън Сетцер.