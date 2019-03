Алекс Богданска купонясва с пижама

Две дами, които неотдавна станаха майки-Алекс Богданска и Антония Петрова, се озоваха в епицентъра на най-бляскавото парти в София. За Алекс и Антония това беше своеобразно завръщане в нощния живот. Богданова бе решена в алена градска пижама и корона на главата. Елегантни, стилни и шумни, те бързо се превърнаха в център на внимание.

Следващото голямо дамско парти ще бъде на 22 март(петък). Вечерта Ladies Friday се очертава повече от запомняща се. Тогава всички момичета в клуба ще се радват на серия комплименти, като безплатен вход, коктейли и подаръци.



Идеята е вдъхновена, от легендарните купони в Ню Йорк, където стартира традиция, всеки петък клубовете да бъдат пълни основно с женски компании.

Специално за партито в София ще пристигнат и култовите румънски танцьорки Даниела Елла и Роберта Лов. Само за кратко време те се превърнаха в любимки на нощна София.



Oще тази събота обаче световноизвестният DJ Consoul Trainin ще пристигне в България. Причината е ексклузивно парти на 16 март в Bedroom, на което той ще бъде голямата звезда. Неговите хитове Take me to infinity и Obssesion се превърнаха в абсолютна сензация в Youtube с милиони гледания. В събота вечер той ще излезе на сцената под съпровода на двама цигулари - DuoViolins.