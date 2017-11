Aлександра Раевa представи новия си проект с група Mind Trips, озаглавен Don't Stop.



"Това сме ние...#MindTrips. Група създадена преди 18 години с много любов и детска чистота. Успях да се порадвам на това да правиш музика без никакви съобразявания с норми, тенденции и изисквания около 2 години, докато след това пътя на живота ми ме раздели с тази свобода на младостта. Но както се случва в приказките, сега съдбата отново реши да срещне тези души натрупали спомени, опит, любов и рани... но все така чисти, както преди 18 години!" - сподели певицата.

Сингълът „Don’t Stop” е част от предстоящия албум на групата, който се очаква да зарадва феновете през пролетта на 2018г. Заедно със сингъла, слушателите могат да чуят и специалния клубен „house” ремикс от Мартен Роберто и Николай Данев в музикалните онлайн магазини.

В красивия видеоклип, Александра Раева разказва мелодични истории за настроенията в любовта, които често наподобяват промяната в сезоните. Новата песен зарежда със своето модерно звучене, приятните ню-джаз елементи и характерното за Алекс Раева позитивно вокално присъствие.

По-рано тази година Mind Trips представиха сингъла “Never Give Up”, който се появи заедно с два клубни ремикса на Иво Гравес и Вагабонд. През 2017г. излезе и тракът "We Talk About Us" с впечатляващия ремикс от Хуан Алварез, като от групата обявиха, че вече работят по своя нов албум.

Музиката и аранжиментът на песента са дело на Mind Trips, а текстът е написан от Александра Раева. Режисьор на видеоклипа е Виктор Антонов Rikk, косите са поверени на Георги Петков, грим - Алина Манова.

