Алисия не може да изтрие Ники Михайлов

Фолк певицата Алисия не може да забрави романа си с футболиста Ники Михайлов, а за него все още продължава да й напомня татуировка на бедрото, видя HotNews. Много жени се опитват да заличат стари рисунки или послания по тялото си, когато те са свързани с бившите им изгори, но това не важи за изпълнителката на "Карамел". Именно този татус преди години тя посвети на футболиста, който в последствие се върна при Николета Лозанова, с която деляха и Валери Божинов.

Сега певицата публикува снимка, навярно от предстоящо видео или фотосесия. На кадъра фолк звездата показва с охота стария татус, посветен някога на Михайлов. Надписът, който се намира в горната част на левия й крак гласи Love me like а lover Treat me like a friend, което буквално се превежда - Обичай ме като любовник, отнасяй се с мен като с приятел. С днешна дата прелестите на певицата казват: "Обратното броене започва..." Думите й под кадъра звучат многозначително...