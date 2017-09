През пролетта на 2018 г. героинята от изключително популярната серия видео игри "Tomb Raider" Лара Крофт се завръща на големия екран с филма "Tomb Raider: Първа мисия" – изцяло ново и различно приключение, което разказва за превръщането на младата и решителна Крофт в познатата по цял свят култова екшън героиня.



В ролята на Лара този път влиза носителката на "Оскар" Алисия Викандер ("Джейсън Борн", "Момичето от Дания", "Ex Machina: Бог от машината").



Лара Крофт е независимата дъщеря на ексцентричен авантюрист, който изчезва, когато тя едва навлиза в тийнейджърските си години. Сега, вече млада жена на 21-годишна възраст, без истинска цел и посока в живота си, Лара работи като вело-куриер по улиците на Лондон, едва успява да плати наема си и рядко посещава лекциите, необходими ѝ, за да завърши образованието си, пише avtora.com



Твърдо решена да открие своя собствен път, тя отказва да застане начело на международната бизнес империя на баща си също толкова непоколебимо, колкото отхвърля идеята, че него наистина вече го няма. Неспособна да приеме фактите и да продължи напред с живота си седем години след изчезването му, дори Лара не може да разбере какво точно я тласка към това веднъж завинаги да разгадае пъзела около тайнствената му смърт.



Тръгвайки против волята и последното му желание, тя оставя всичко, което познава, зад себе си в търсене на последната известна дестинация на баща си: легендарна гробница на митичен остров насред смъртоносните води на Дяволско море, който може би се намира някъде край бреговете на Япония.



Но мисията ѝ няма да е лесна – дори достигането до острова ще е изключително коварно. Залозите не биха могли да са по-високи за Лара. Бореща се с предизвикателствата, въоръжена единствено с острия си ум, сляпа вяра и упорит дух, тя трябва да премине границата на собствените си възможности. Ако оцелее в опасното приключение, това може да се окаже нейното израстване, което да ѝ спечели името "Tomb Raider".



Освен Алисия Викандер във филма участват още Уолтън Гогинс ("Омразната осморка"), Доминик Уест ("The Wire", "300"), Даниел Уу ("Into the Badlands"), Хана Джон-Кеймън ("Игра на тронове") и др. Режисьор е Роар Утауг ("The Wave"), а сценарист − Женива Робъртсън-Дуорет.



Филмът "Tomb Raider: Първа мисия", продуциран от носителя на "Оскар" Греъм Кинг ("От другата страна"), ще бъде в кината на 16 март 2018 на 3D и IMAX.