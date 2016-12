Изклчително успешния норвежец е създателят на ремиксът на песента на Sia “Move Your Body”, която влезе в делукс версията на албума й This Is Acting, ремиксите към синглите "Hymn For The Weekend" на Coldplay и "Millionaire" на CashCash & Digital Farm Animals.



Най-новото парче на Алън Уокър е на пазара едва от 02 декември, и вече има над от 10 мил. гледания в мрежата на Youtube. Успехът не е изненада, след дебютния албум на 19 годишния Уокър “Fadedе” , който достигна над 1.3 милярда комбинирани гледания в социалните мрежи.

Трилогията от 3 изпълнения е създадена и представена в рамите на точно една година. Именно в “Alone” Алън разкрива самоличността си, която умело пазеше в първите два сингъла.



" Alone е песен за споделеност. Песен, която създава усещане и чувство на съпричастност. От както започнах да правя музика, целта ми никога не е била в това акцентирам върху себе си, а да създававам нещо за другите, за да се радват заедно с мен.”- споделя артистът специално за българската публика.



У нас феновете първи ще могат да видят на живо загадачния Алън преди старта на турнето му. Събитието ще се проведе на 3.02.2017г. в София Лайв Клуб. Билетите ще бъдaт пуснати в продажба на 08.12.2016г. в мрежата на EPAY-GO, на касите на Еasy pay в цялата страна, както и на място в София Лайв Клуба на цена от 60 лв. и цена от 70 лв. в деня на събитието.