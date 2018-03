Анастейша отново в България

Анастейша гостува за втори път в България - на 1-ви юли в зала 1 на НДК. При първата си визита през 2015 г. тя разпродаде залата далеч преди концерта. Сега турнето й минава през много европейски градове, но София ще е единствената дата на Балканите.



Очаква се американската певица да изпълни най-големите си хитове, като "Left Outside Alone", "Not That Kind", "Paid My Dues", "Sick and Tired" и "I'm Outta Love", заедно с някои от новите песни от последния й албум "Evolution".



"Evolution" е записан от Andres Bagge, който е работил със звезди като Селин Дион, Джанет Джаксън и Мадона.



Билетите са на цени от 55 до 130 лева и тръгват в продажба от днес (7 март).