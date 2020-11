Андреа се рекламира с двойник на Брад Пит

Фолк фурията Андреа не е с Кубрат Пулев, както се заговори след общите им снимки от онзи ден. Бившите изгори са се уединили както в доброто старо време, но само заради рекламен договор с алкохолна напитка, за което HotNews вече ви информира. След като блондинката предизвика "събирането" им, направо предизвика нова интрига в бранша, като публикува кадър, на който е с русокос младок ала Брад Пит на младини.

Another lovely night discussing the bright future in front of us, написа Андреа под снимката им, което ще рече "Още една прекрасна нощ, обсъждащи светлото бъдеще пред нас". Многозначителното послание обаче се оказа партенка, защото мъжът от снимката всъщност е един от любимите й фотографи и близки приятели - Тибор Голоб. "Този няма как да смени Кобрата, сещайте се защо...", подмятаха шеги по повод интимниченето между родната фурия и чаровника.

Hollywood... Here we come, четкат я феновете й за избора на мъж, който за разлика от Кубрат Пулев се откроява с по-нежни черти. Имаше и подигравки към певицата, защото и този път фотошопа я предаде. "Къде ти е ухото?", попитаха с основание някои. Другият гаф пък беше в деколтето й, което буквално висеше под бюста й като раздърпана рокля.