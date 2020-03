Андреа стреля в десятката: Ето ни с Кобрата!

Фолк певицата Андреа е номер 1 във фотошоп педантичността на снимките си и в това да спекулира дали е с Кобрата или не е. Е, отговор има и той стреля директно в десятката, видя първи HotNews.

Русата амбиция сподели в социалната мрежа следното: "Днес беше луд ден", а към думите й снимка с Кубрат Пулев - бившият или всъщност настоящ възлюбен. По всичко личи, че двамата са заедно и прекарват времето си не в домашна обстановка под надслов #оставамвкъщи, а на терена на стрелбище в столицата. Фолк фурията се учи да стреля, а нейн учител е именно световният ни шампион по бокс. Интимността в кадъра е повече от категорична, а много от феновете на двойката възторжено ги поздравиха. "Ех, старата любов ръжда не хващала! Дано повече никога да не се разделяте!", дивят се почитатели. Други пък стигат още по-далеч с реплики като "Чакаме бебе". Приятел на певицата отклони темата, като я попита как се справя в стрелбата, а тя му отвърна: "В десятката".

След този кадър обаче Андреа побърза да качи и своите голи и секси снимки от екзотични дестинации. На една от тях тя написа на английси "Too many rules about monogamy. So..." (Твърде много правила за моногамията. Така...). На друга пък става ясно, че кадрите са от Доминикана, която й липсва много. Същото сигурно важи и за любимия й Пулев, с който обаче пак са заедно.