Пет месеца след като подаде молба за развод от Брад Пит, Анджелина Джоли обмисля да се завърне на големия екран.



През последните години тя се бе отдала основно на режисура и работа зад камера, като единствените филми, в които се разписа с участие, бяха „Кунг-фу панда 3” и „Край морето”. В момента актрисата разглежда три предложения.

Компанията Universal се е свързала с нея за адаптация на две книги - The Spy Who Loved, която е вдъхновена от Втората световна война, и The Imperial Love Affair за романса между Екатерина Велика и руския военачалник Григорий Потьомкин.

Третият вариант е продължение на лентата от 2014 г. „Господарката на злото”.

Въпреки че киноманите подходиха скептично към проект, фокусиращ се основно върху злодея от приказката за Спящата красавица, филмът се оказа истински хит в боксофисите, като събра над 750 милиона долара от салоните в цял свят. Именно на следваща глава от историята на Господарката е най-вероятно да се спре Джоли, твърдят от The Hollywood Reporter.