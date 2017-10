Рекорден брой от 92 държави са се включили в надпреварата за статуетка „Оскар“ за най-добър чуждоезиков филм, обявиха от американската Академия за филмово изкуство и науки.



Сред състезателите, които предизвикаха шум около себе си е филмът на Анджелина Джоли „Първо те убиха баща ми“ от Камбоджа, френският „BPM (Beats Per Minute)“, „The Insult“ от Ливан и „Thelma“ на Йоахим Триер от Норвегия.



Шведската сатира „The Square“ на режисьора Рубен Остлунд беше изненадващият победител на кинофестивала в Кан тази година и също е сред номинираните. Българското участие в надпреварата е лентата „Слава“ на Петър Вълчанов и Кристина Грозева.



Анджелина Джоли гордо показва татуровките си по време на нюйорската премиера на филма "First They Killed My Father", който ще се бори за "Оскар", пише БГНЕС.

За първи път със свои филми участват Хаити („Ayiti Mon Amour“), Лаос („Dearest Sister“) и Сирия („Little Gandhi“).



Миналогодишният носител на приза за най-добър чуждоезиков филм отиде при иранския режисьор Асгар Фархади за „The Salesman“.



Номинациите за 90-те награди „Оскар“ ще бъдат обявени на 23 януари, а церемонията по връчването на статуетките ще се проведе на 4 март.