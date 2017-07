Певецът Арън Картър бе окичен с белезници завчера в щата Джорджия, САЩ.



29-годишният музикант е задържан за шофиране в нетрезво състояние, както и за притежание на марихуана и други наркотични вещества, заяви шерифът на окръг Хейбършам пред сп. People.

Според някои източници той е отказал да даде проба за алкохол и опиати пред органите на реда, което му печели глобата от близо 5 хиляди долара. Неговата приятелка – Мадисън Паркър, също е задържана по сходни обвинения.

Само няколко часа преди да облече оранжевия гащеризон, изпълнителят на You Get to My Heart написа в Туитър, че ще отложи концерта си в Канзас поради „проблеми с транспорта".