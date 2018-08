Ариана Гранде и Джей Ло на MTV наградите

Ариана Гранде, Шон Мендес, Пост Малоун ще пеят на церемония за видео музикалните награди на MTV довечера в Ню Йорк, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Гранде ще изпълни новата песен "God Is a Woman" от предстоящия си албум "Sweetener". Мендес ще се представи с хитовото си парче "In My Blood". Групата "Паник ет дъ диско" ще изпълни "High Hopes".

Повечето от музикантите с по няколко номинации ще пеят на церемонията за видео музикалните награди на MTV. С най-голям интерес обаче се очаква изпълнението на Дженифър Лопес, която ще получи най-голямото отличие за вечерта - наградата "Авангард", посветена на Майкъл Джексън. Отличието се присъжда на изпълнители за постижения в музика и филми, както и на режисьори на музикални клипове. Сред предишните носители на наградата "Авангард" са Мадона, "Гънс ен роузис", Бионсе. Миналата година със специалния приз беше удостоена певицата Пинк.

Видео музикалните награди на MTV ще бъдат раздадени в "Рейдио сити мюзик хол" в Ню Йорк. Основният претендент за отличията е рапърката Карди Би с десет номинации. Бионсе и Джей-Зи са с 8 номинации за видеото си "Apeshit", заснето в Лувъра. Рапърите Чайлдиш Гамбино и Дрейк са с по 7 номинации.

MTV се отказа от категориите за най-добър видеоклип на певец и певица и вече присъжда награда за изпълнител на годината. В тази водеща категория са номинирани Ариана Гранде, Карди Би, Дрейк, Камила Кабело, Бруно Марс и Пост Малоун.