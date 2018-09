Ариана Гранде и Тото в новия клип на Дара Екимова

Дара Екимова пусна нов клип в своя YouTube канал. „Музиката е единственото нещо, което никога не е спирало да има смисъл за мен. Преминах през моменти, в които не знаех откъде да започна, за да реализирам мечтата си. Това ме караше да се замислям, дали да не се откажа. Истината е, че сърцето иска това, към което има страст и в правилното време, на правилното място се появи човек, който да ме върне в пътя и да ме мотивира.” – споделя Дара Екимова и допълва: „Сега се радвам, че в този проект вложих цялата си емоция и любов. Нека това да е само началото! Безкрайно благодаря на хората, които не спряха да вярват в мен, когато аз нямах сили да повярвам - мама, вокалният ми педагог и още една шепичка хора. В това число на Ариана Гранде за вдъхновението и на Тото за емоцията в „Чужди усмивки.”



„God Is a Woman” е тоталният разбивач на класациите, който американската певица Ариана Гранде реализира през лятото на тази година. С пищна хореография, на финала, на която Гранде покани на сцената майка си и баба си, певицата взриви сцената на MTV VMAs/18. За „Чужди усмивки” Тото признава, че е посветена на непоисканата прошка и раздялата с любовта на живота му. Откритието на Джъстин Бийбър, Ариана Гранде, е музикален идол за Дара Екимова. С версия на друга нейна песен, „One Last Time”, Дара се яви на кастингите за „Гласът на България”. След като не продължи в реалити формата, Дара се зае да изгражда самостоятелната си певческа кариера. Зад гърба си тя има осъществени няколко кавър версии на родните класики „Синьо” и „Уморени крила”. „Луд ли си” е първият й авторски проект, включен в саундтрака на тийн-лентата „12А”. С „God Is A Woman X Чужди усмивки” Дара дава сериозна заявка за музикалната сцена. Тя сама избира песните за mashup-версията и веднага започва работа със Светлин Къслев и Борил Петров. За по-малко от седмица, тандемът реализира видеото. Mashup е популярен сред тинейджърите микс на две или повече песни с нов аранжимент.



Аранжиментът на „God Is A Woman X Чужди усмивки” е дело на топ-композитора и бийт мейкър Светлин Къслев, а със заснемането и монтажа на видеото се заема младият талант Борил Петров. Записите са осъществени в Starlight Records.

Видео-премиерата на mashup-версията на „God Is A Woman X Чужди усмивки” ще се състои на 18-и септември на сцената на Sofia Fashion Week, когато, с изпълнението си, младата певица ще открие втората вечер на престижния форум.

Стайлингът в клипа е на самата Дара, а за грима и косата се погрижиха гримьорът Анастасия Бреневрешка и коафьорът Виолета Ван от LUKSOR club fashion salons.