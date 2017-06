Ариана Гранде подари множество усмивки на най-малките жертви от терористичната атака по време на концерта ѝ в Манчестър, като ги посети в болницата.



Певицата пристигна в Англия преди концерта ѝ в неделя - „One Love”, организиран след опустошителната атака на 22-ри май, съвместно с други големи звезди.



Една от жертвите, 10-годишната Джейдън Фарел Мен, публикува снимка в Twitter от посещението на певицата и написа, че я обича.



Майката на момиченцето сподели, че е безкрайно щастлива да види дъщеря си отново усмихната.

Ариана също сподели кадър от вълнуващата среща в Instagram и написа сърце под него.





Концертът „One Love” се проведе тази неделя на Old Trafford в Манчестър и беше излъчван на живо по BBC One.



Звездите, които взеха участие в грандиозното събитието бяха Джъстин Бийбър, Кейти Пери, Coldplay, Take That, Роби Уилямс, Майли Сайръс, Little Mix, Black Eyed Peas, Фарел Уилямс и Найъл Хоран.