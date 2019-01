Ариана Гранде пак е номер 1

Поп сензацията Ариана Гранде оглави за втори път престижната класация Hot 100 на Билборд за сингли, съобщи сайтът на изданието. С песента 7 Rings певицата не само оглавява чарта отново, но и за втори път се позиционира директно на върха. В края на миналата година изпълнителката зае първото място с парчето Thank U, Next, с което прекара седем непоследователни седмици начело.

Дебютирайки на първа позиция с новото си парче, чаровната брюнетка измести на второ място Холзи със сингъла Without Me. Трето място в седмичния чарт заемат други бивши първенци - рапърите Пост Малоун и Суа Ли с парчето Sunflower. Ариана фигурира в челната петица и със сингъла Thank U, Next, класиран на четвърто място.

Рапърът Травис Скот, който също е бивш първенец, се нарежда пети в класацията Hot 100 на Билборд за сингли с парчето Sicko Mode. От изданието отбелязват, че за последен път подобна подредба в чарта - петима настоящи и бивши първенци в Топ 5, е отчетена на 1 юли 2017 г.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/QYh6mYIJG2Y" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>