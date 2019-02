Ариана Гранде засенчи рекорд на Тейлър Суифт

Певицата Ариана Гранде оглави престижната седмична класация Топ 200 на Билборд за албуми и се разписа със стрийминг рекорд. По данни на Нилсен Мюзик, от новия й албум Thank U, Next за периода на отчитане са продадени 360 000 албумни единици. Дискът отбелязва най-солидни едноседмични продажби за поп албум от над една година, откакто през декември 2017 г. Тейлър Суифт оглави класацията с 1, 24 милиона продадени единици от тавата й Reputation.



Thank U, Next е четвъртият албум на Ариана Гранде, оглавил престижния чарт, и вторият с подобно постижение в рамките на по-малко от шест месеца. С предишната си тава Sweetener певицата се позиционира на върха преди пет месеца.

Подобен кратък период между два албума на една и съща изпълнителка, заемали първото място, не е отчитан от 1974-1975 г. Тогава Оливия Нютън-Джон успя да покори върха с албумите си If You Love Me Let Me Know и Have You Never Been Mellow отново в разстояние на пет месеца.



С Thank U, Next Ариана Гранде отбелязва едноседмичен стрийминг рекорд за поп албум и албум на изпълнителка. От продадените 360 000 албумни единици, 228 000 са еквивалентни единици, равняващи се на 307 милиона аудио стрийминга по поръчка. Така Гранде подобрява рекордите за поп албум на Ед Шийран с Divide (126,7 милиона аудио стрийминга по поръчка) и за албум на изпълнителка на Карди Би с Invasion of Privacy (202,6 милиона аудио стрийминга по поръчка).

Второ място при новата подредба с 49 000 продадени единици заема саундтракът към филма "Роди се звезда" с Лейди Гага и Брадли Купър. Следва саундтракът към филма Бохемска рапсодия с 48 000 продадени единици. Топ 5 в албумната класация на Билборд се допълва от първенеца от миналата седмица Е A Boogie wit da Hoodie с тавата Hoodie SZN (43 000 продадени единици) и от рапъра Пост Малоун с Beerbongs & Bentleys (39 000 продадени единици).

Източник: в. Монитор