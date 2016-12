На 13 май 2017г.,Armin Van Buuren ще върне феновете си назад във времето, за да отпразнува 20 години от началото на соловата си кариера.



По този повод, световноизвестният диджей ще зарадва многобройните си почитатели с едно неповторимо шоу - The Best of Armin Only.Това ще се случи на Амстердам Арена – най-големият стадион в родната страна на диджея, Холандия. Грандиозното шоу ще обедини спомени от първия холандски клуб, в който пуска, до най-запомнящото се от световното турне Armin Only Embrace.

„Събирам спомени от цялата си кариера, за да покажа наистина най-доброто от Армин през годините. Радвам се, че за първи път имам възможност да представя толкова ефектно шоу в собствената си страна и на толкова престижна локация - това е сбъдната мечта. The Best of Armin Only едновременно ще хвърли светлина върху миналото и ще покаже какво ново и различно ни чака в бъдещето“, споделя един от най-награждаваните диджеи на световната сцена през последните 15 години.

През май догодина,Armin Van Buurenще създаде нова запомняща се вечер за Amsterdam Arena. Стадионът с капацитет 50 000 места, щестане свидетел на някои от най-личните и незабравими моменти от кариерата на диджея. Световната предпродажба на билети започва на 24 ноември и ще бъде достъпна на www.arminonly.com

Armin van Buurenе един от най-големите международни диджеи и продуценти на електронна музика в света. Той е петкратен носител на титлата диджей #1. Освен това е награждаван с многобройни престижни награди през последните 20 години, а шоуто му е било представено над 100 пъти в 68 държави.