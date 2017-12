Broke my head straight on the door С разбита глава и дълбока цепнатина 4 сантиметра.Снощи пях пред три хиляди души.Никой не разбра!Нито моят бенд,нито публиката,нито исках да притеснявам организаторите!Стиснал само салфетка в ръка,попивах кръвта от главата си и се молех да не припадна на сцената,защото това си беше комоцио.За миг изгубих картина и звук.Моят бенд вече свиреше на сцената своето откриване,а на мен ми остават около 2 минутки до начало на първата песен.Тръгвам да отварям вратите на съблекалнята,която е на метри от сцената и нещо запъва.Две врати от които нито едната не се отваря.Нещо запъваше и аз с цялата си сила дърпах,дърпах и..тя се отвори,ама в главата ми!Тече кръв,ама много.Единственото което направих е да грабна салфетки и деликатно да попивам раната на главата си.Публиката нищо не разбра.Взимах си височините в песните,сякаш нямам дупка в главата.Едно разбрах-Аз съм много силен човек!

