Азис със скромна почерпка за рождения си ден

Фолк певецът Азис отпразнува скромно рождения си ден. Кралят на фолка отбеляза 40-те си години като събра едва няколко от най-добрите си приятели, пише hotarena.net.



Изпълнителят ги почерпи за празника, но този път без шумни купони и партита в бляскави заведения. Певецът ги покани в малка къщурка, а почерпката също бе постна.



Вместо отрупани с ядене и пиене маси, певецът избра по-скромен начин да празнува. Към края на купона ромският славей почерпи всеки с парче торта за здраве, а преди това той спази традицията и духна свещички.

Азис е от изпълнителите, които винаги отдава благодарности на своите близки и приятели. Ето какво написа той в социалната мрежа Instagram:



"Happy Birthday To me 40!

Thank to all of you for the Love

Благодаря на Бог,че сбъдна огромна част от мечтите ми!Благодаря на Вас,че харесвате музиката която правя!На семейството си искам да благодаря за подкрепата и за това,че през всичките тези години не ми обърнаха гръб,а имаха милион причини да го направят!

Благодаря и на моят бенд Азис Груп за удоволствието да обикалям целия свят с тях,въпреки ужасния ми характер!Повярвайте ми,трудно се понасям дори аз!40 години изпълнени със смях,сълзи,мизерия,глад,живот в разкош и претенции,провалени и сбъднати мечти.Амплитудите в живота ми ме направиха като сгъваема масичка,но не съжалявам за нищо!Благодаря за всичко и на всички."