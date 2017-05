Певицата Селена Гомес издаде на феновете си, че новият ѝ сингъл ще носи заглавието "Bad Liar" и ще бъде пуснат на 18 май, видя Cosmopolitan.



Това стана ясно, след като 24-годишната красавица използва профилите си в социалната мрежа, за да публикува снимки с наименованието на сингъла, изписано с боя.

Спекулират, че песента "Bad Liar" (от англ. лош лъжец) е за бившия на Селена, Джъстин Бийбър.





Това ще е третият сингъл на Гомес след "Kill Em with Kindness" и "It Ain't Me" (с Кюго), които се очаква да станат част от дългоочаквания студиен албум на певицата, пише бгнес.