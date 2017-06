През последните няколко дни по-малката от сестрите Хадид отново влезе в медийните заглавия по няколко повода.



Тя бе засечена от потребители в Инстаграм да премахва сърцето лайк, което преди това е дала под нова снимка на бившия си The Weeknd, а междувременно бе забелязана с нов мъж до себе си.



Папарашките снимки са направени преди няколко дни, а на тях Бела държи телефона си за селфи с австралийския модел Джордън Барет. На кадрите двамата видимо се забавляват, седнали един до друг на терасата и леглото в нюйоркския апартамент на красавицата. Слуховете, че колегите са повече от приятели, са подплатени и от техни общи снимки по време на престоя им в Кан по-рано тази година.





Реакцията на американката с палестински корени в отговор на папараците не закъсня. 20-годишната модна звезда споделя в Туитър: “Джордан ми е като брат“, и допълва, че кадрите развалили изненадата от предстоящо интервю. Бела още добавя, че „който намира за нормално да снима друг, докато е в личното си пространство у дома, е болен“.