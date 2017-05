На 26-ти май ще имаме възможността да се върнем назад във времето.



Машината, с която ще може да го направим е Sofia Live Club, a главният навигатор ще е БЕЛОСЛАВА.

Само две седмици ни делят от преживяването, което ще качи на борда музикантите: Белослава, Антони Рикев - китара и програминг, Радослав Славчев - бас, Николай Данев - барабани, Елена Кокорска - вокали и Мартен Роберто.



Певицата с кадифен глас гостува на сцената в Sofia Live Club, за да ни върне назад във времето, когато диско клубовете разказваха истории, а партита бяха емблематични. Културата на Bee Gees, Donna Summer, The Jackson 5, Аbba, Boney M и много други феномелни изпълнители, които създадоха революция на музикалната световна сцена и оставиха следа в стотици поколения, ще се възроди в петъчната вечер.



Белослава е подготвила листа, с която няма как да останете безучастни. Музика, която ще ни инжектира с нов заряд и ще ни даде крила, с които да полетим в света на DANCE WITH ME Vol 2.



Marten Roberto е забъркал компилации от хитове, които ще допринесат за една култова диско вечер, несъмнено с доза фънк, изпълнена с емоция и много танци.