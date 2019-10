Бет Харт пусна новия си албум

Бет Харт пусна този петък новия си албум War In My Mind. Това е нейният тринадесети студиен албум след Fire On The Floor /2016/ и колаборацията с Джо Бонамаса от 2018г. Black Cofee. Във времена, когато други артисти прикриват недостатъци, отричат възрастта си и крият най-мрачните си тайни, Бет е един от музикантите, който в War in My Mind сваля картите на масата и ви кани да се разходите с нея в най-съкровените кътчета на душата й.

Познаваме искреността на Бет и на нейния толкова интимен контакт с публиката, който българските й фенове преживяха на концерта й в София през 2018 г. Но за пореден път в War In My Mind Бет оголва душата си, показва белезите си от рани, но и без да ни се извинява за това откровение. „Сега аз съм най-открита и най-много себе си”, казва Бет Харт за своя албум. „Преминах през дълъг път на изцеление, и вече се чувствам комфортно с моите тъмни страни и с демоните си. Чувствам се еднакво добре с нещата, от които се срамувам, и с нещата, с които се гордея”.



Бет е идол за ценителите на рока, блуса и фюжъна. Номинирана е за Грами и заради главозамайващия си тембър е избирана да споделя сцената с едни от най-големите виртуози на китарата Джо Бонамаса, Джеф Блек и Слаш. С последното си турне Fire On The Floor Бет пълни огромни зали в САЩ и Европа – като култовата Раймън Аудиториум в Нашвил и Ройал Албърт Хол. “Нещо изключително” писа Таймс за нея. Гардиан възхвалява нейните „дръзки, замислени и сърдити” изпълнения. А почитателите й казват „Аз не слушам Бет, а чувствам Бет”.



През 2018 г. Бет Харт гостува за първи път у нас и залата не успя да побере феновете й. Тази година тя се завръща, както обеща на българските си почитатели. Концертът й е организиран от компания BG Sound Stage и ще бъде на 10 декември в зала „Арена Армеец”. Билетите са в продажба в системата на Иветим.