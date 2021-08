Без Кулио и Maxi Jazz на SPICE Music Festival, но има и нови имена

Третото издание на SPICE Music Festival вече наближава и от 6 до 8 август 2021 Пристанище Бургас отново ще стане най-голямата парти локация на Черноморието ни! За съжаление Кулио и Maxi Jazz от Faithless няма да успеят да се срещнат родната публика. Организаторите светкавично включиха нови имена в листата на тридневното събитие.

Поредната голяма звезда от 90–те, която ще се качи за първи път на сцена в България, именно в Бургас е MAXI PRIEST. Легендарният реге изпълнител пристига с цялата си група от Ямайка специално за фестивала у нас. Концертът, който са ни подготвили музикантите ще бъде минимум час, а хитове като „Wild World” и „Close to you” ще озвучат бургаския залив на 7 август.

Следващата приятна изненада е TURBO B from SNAP. След като преди 2 години се насладихме на другата част от емблематичния за 90 – те дует, сега отново ще припяваме заедно хитовете на групата, този път в изпълнение на мъжката половина.

От Италия ще долети IN GRID. Симпатичната изпълнителка от Апенините идва с пълния си арсенал от хитове. "Tu es foutu" през 2003 г обиколи класациите на Европа, Латинска Америка и Австралия. Последваха „In Tango“ и „I am Folle de toi”, а неделната вечер на 8 август ще ни пренесе обратно във времето на летните дискотеки преди 20 години.

Също на 8 август ще видим и B.G. The Prince of Rap – любимец на хип хоп и рап феновете от близкото минало. Едва ли има почитател на Spice Music Festival, който да не е танцувал под ритъма на „The Beat is hot” или “The Colour of my dreams”.

За огромно съжаление, двама от вече обявените артисти няма да пристигнат в Бургас, съобщиха още от организаторите. „С голямо съжаление съобщаваме, че Maxi Jazz трябва да отложи участието си на музикалния фестивал Spice Music в България на 7 август. Наскоро Maxi се разболя и постъпи в болница. Поради тази причина, докато се възстановява, съветът на лекарите му е да се оттегли от работните си ангажименти. Maxi Jazz изпраща своите извинения на верните си фенове и очаква с нетърпение да види всички в близко бъдеще“ – e съобщението на екипа на Maxxi Jazz.

Другата неприятна изненада идва от САЩ – „Заради подновените рестрикции, свързани с COVID-19, ограниченията при пътуване и различните изисквания за карантиниране, Coolio реши да отложи всичките си ангажименти за 2021 година. Всички негови концерти ще бъдат отложени за 2022“.

