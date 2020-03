Били Айлиш чукна рекорд

Парчето Bad Guy на носителката на 5 награди „Грами“ Били Айлиш е най-успешният дигитален сингъл в света на 2019 г. Парчето е част от дебютния албум на 18-годишната изпълнителка When We All Fall Asleep Where Do We go?



Още след излизането си песента се превърна в истински хит и оглави класациите в над 15 държави, като се утвърди в големи пазари като САЩ, Австралия, Канада и Мексико. Bad guy стана втората най-стриймвана от Spotify песен глобално за миналата година, а по данни на Shazam е и най-търсеното парче онлайн през 2019-а.



През януари парчето бе обявено за Запис на годината и Песен на годината от 62-то издание на „Грами“, превръщайки Айлиш в най-младия артист-изпълнител в историята на наградите, получил престижните отличия в тези категории.



Old Town Road на Lil Nas X е втори в чарта на най-успешните сингли за миналата година, а бронзът отива при Señorita на Шон Мендес и Камила Кабейо, съобщават от Българската асоциация на музикалните продуценти.