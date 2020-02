Били Айлиш представи парчето за Джеймс Бонд

Носителката на пет статуетки "Грами", новата музикална сензация Били Айлиш представя водещата песен към новия филм за Джеймс Бонд - No Time To Die. Музикален продуцент на песента е братът на младата звезда, също носител на престижното музикално отличие, Финиъс, заедно със Стефан Липсън, с оркестрален аранжимент на Ханс Зимер и Мат Дънклей, и китарна линия от Джони Мар. No Time To Die излиза преди световната премиера на филма, който тръгва в кината през април.

18-годишната Айлиш официално е най-младият артист в историята, който създава и записва песен за James Bond. Тя ще изпълни No Time To Die за първи път на живо, акомпанирана от FINNEAS и специалните гости Hans Zimmer и Johnny Marr на церемонията по връчване на престижните музикални награди The Brit Awards в Лондон на 18-ти февруари.

“Лудо е да участваш в това по какъвто и да било начин. Да имаш възможност да създадеш музикалната тема към филм, който е такава легендарна поредица е огромна чест. James Bond е един от най-яките филми, създавани някога. Още съм в шок", призна певицата за участието си в този проект.

През изминалия месец Billie Eilish влезе в историята на най-престижните световни музикални награди Grammy като най-младия артист със статуетки в 4 водещи категории – Най-добър нов артист, Албум на годината, Запис на годината, Песен на годината и Най-добър вокален албум. Нейният брат и сътрудник FINNEAS отнесе вкъщи още две награди за Продуцент на годината, некласически и Най-добра продукция на албум, некласически.

В неделя двамата блеснаха с емоционално изпълнение на вечния хит на The Beatles, “Yesterday”, на сцената на 92-ите награди Оскар.