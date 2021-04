Billboard: DMX по-слушан след смъртта си

Прослушванията на песните на рапъра DMX в САЩ са скочили с почти 1000% след смъртта му, съобщи Billboard. За 9 и 10 април те са събрали 75,7 милиона стриймвания, което е с 928% повече в сравнение със 7,36 милиона от датите 7 и 8 април.



В Топ 5 на най-популярните парчета на покойния музикант са влезли Ruff Ryders Anthem, X Gon 'Give It To Ya, Slippin, Party Up (In Here) и How It's Goin 'Down.



DMX почина в болницата Уайт Плейнс, където в продължение на няколко дни бе включен към апаратура, поддържаща жизнените функции. Причина за смъртта на изпълнителя е тежко предозиране с наркотици, предизвикало сърдечен пристъп.



DMX (Dark Man X) е номинират 3 пъти за награда „Грами“, снимал се е и в няколко филма.