Биляниш мери бицепс със световноизвестен модел

Моделът Биляна Лазарова, която се прочу с псевдонима си Биляниш, ще позира в разгорещени кадри със световноизвестен модел. Това се очаква да се случи в предстоящото видео на красавицата, с което тя ще дебютира в редиците на поп-фолка.



Лазарова, която преди три години си завоюва титлата Miss International Teen Princess, преоблечена в роклята на Пепеляшка, прекъсна почивката си в Дубай, за да представи проекта си. Премиерата е насрочена за петък вечер от 16 ч. и ще състои в канала на телевизия Планета в YouTube.



Самата Биляниш е добре позната на българската публика. През 2014 г. тя даде тон за песен в риалити формата „Големите надежди“, а по-късно направи няколко парчета и с рапъра Кристо. Журито в Тайланд, което й връчи международния приз за красота, също остана очаровано през лятото на 2017 г. от изпълнението й на Someone Like You на Адел.



Към поп-фолка пък певицата протяга ръка само седем месеца, след като даде живот на първородния си син.