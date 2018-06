Бионсе и Джей Зи пускат еротична книга

Една от най-бляскавите двойки в музикалната индустрия – Бионсе и Джей Зи, ще зарадват феновете си с еротична книга в снимки. Това стана ясно, след като двамата публикуваха голи кадри от леглото си в социалните мрежи. Почитателите на гласовитата фамилия а във възторг и нямат търпение да надникнат под чаршафите им.

Междувременно поп дивата и рапърът стартираха турнето си Bey and Jay On the Run, в чест на 10-годишнина от сватбата им. Събитието те поляха с вечеря в центъра на Лос Анджелис, като звездната двойка запази целия покрив на елитния хотел NoMad за щастливото събитие. Обиколката им започна на 6 юни и ще включва 48 концерта в Северна Америка и Европа. Последната дата от турнето е 4 октомври, след което Бионсе и Джей Зи ще се завърнат при трите си деца – 6-годишната Блу Айви и близнаците Ръми и Сър Картър.