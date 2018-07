Бионсе на почивка със свекървата

Бионсе и Джей Зи определено знаят как да отмарят между концертите от турнето си On The Run II, което започна на 6-ти юни 2018 г., в Кардиф, Великобритания. А времето за почивка звездната двойка прекарва не къде да е, а на борда на луксозната яхта The Kismet в компанията на трите си деца (Блу Айви и близнаците Руми и Сър) и на майката на рапъра Глория Картър. Плавателният съд, на който семейството бе забелязано, е на стойност над 180 млн. долара и е собственост на милиардера Шадих Хан.

С него музикантите кръстосват италианските брегове, а вчера яхтата бе засечена край остров Капри. И понеже светът е голям и папараци дебнат отвсякъде, последните успяха да уловят пищната Бионсе и съпруга й в идиличен семеен момент, докато двамата се радваха на гореща вана, заедно с едно от децата си – Руми.

На други кадри пък двамата си сръбват по глътка от поднесените чаши шампанско, а на трети – се наслаждават на морската шир, притиснати един до друг.Наемът на такава яхта струва около милион и половина долара, а дължината от 95 метра, трите етажа, няколкото басейна, площадката за хеликоптер и баскетболното игрище, я превръщат в зашеметяваща атракция и привлекателен център за редица богати личности. Интериорът й включва още просторни спални с огромни легла и прозорци, няколко места за хранене с голяма компания, пиано, фитнес зала, зала за кино, салон за красота, денонощно обслужване.

източник: woman.bg