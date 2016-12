Бионсе води с девет номинации за наградите Грами, следвана от Дрейк, Риана и Кание Уест с по осем, предаде Асошиейтед прес.



Бионсе и Адел си съперничат в трите най-престижни категории на наградите Грами - за албум на годината, песен на годината и запис на годината, съобщи Асошиейтед прес.



В категорията албум на годината освен "Lemonade" на Бионсе и "25" на Адел, са албумите на "Views" на Дрейк, "Purpose" на Джъстин Бийбър и "Sailor's Guide to Earth" на Стърджил Симпсън.





В категорията песен на годiната "Formation" на Бионсе и "Hello" на Адел си съперничат със "7 Years" на Лукас Греъм, "I Took a Pill In Ibiza" на Майк Поснър и "Love Yourself" на Джъстин Бийбър в съавторство с Ед Шийран.



Тези песни на Бионсе, Адел и Лукас Греъм са номинирани и за запис на годината, заедно с "Work" на Риана и Дрейк и 'Stressed Out" на "Туенти уан пайлътс", пише БТА.