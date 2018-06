Бионсе започна семейното турне

Бионсе и Джей Зи демонстрираха любовта си през целия си концерт в Кардиф, с който започнаха турнето си "On the Run II", съобщи BBC.

Въпреки слуховете за проблеми в брака им, двамата флиртуваха, закачаха се и се държаха за ръка дори в паузите, когато не бяха осветени от прожекторите. Те изпяха повече от 40 хита, предимно от каталога на Джей Зи. Двамата се държаха за ръка и танцуваха, докато пееха заедно "Drunk in Love", "Upgrade You" или "02 Bonnie and Clyde".

Феновете на Бионсе обаче не можаха да чуят някои от най-популярните й хитове, като "Single Ladies" и "Halo", нито от времето й с "Дестинис чайлд". Подбраните песни бяха предимно за взаимоотношенията на Бионсе и Джей-Зи.

Част от шоуто беше за изневярата на Джей Зи, но бяха включени и записи от сватбата им, както и от подновяването на обетите им, на което са присъствали и трите им деца.