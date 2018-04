Бивш на Селена се възползва от болестта й

Миналата година Селена Гомес претърпя трансплантация на бъбрек, а донор стана нейната приятелка Франсия Рейса. Тогава тръгна слух, че и тогавашният ѝ приятел – рапъра The Weeknd също е предложил своята помощ.



Темата отново е на дневен ред, тъй като музикантът пусна нов албум „My Dear Melancholy“, който според мнозина е посветен на Селена.



В сингъла „Call Out My Name“ музикантът пее: „Казвах, че нищо не чувствам, скъпа, но излъгах. Почти отрязах част от себе си за твоя живот“. Феновете веднага се досещат, че явно The Weeknd е бил готов да даде бъбрека си.





Все пак източници обясняват, че музикантът само прави пиар.„Това е просто лирика. Той чудесно разбира, че подобни стихове привличат внимание и обществеността може да ги интерпретира. Но той не е смятал да жертва бъбрека си за Селена“, пише OK Magazine.



Източникът добавя, че Гомес не би приела това предложение, тъй като отношенията ѝ с музиканта вече били под напрежение.



По думите му, рапърът се интересувал повече от кариерата си, отколкото от любовта си към Гомес.



Селена и The Weeknd изкараха заедно 10 месеца. След раздялата, певицата имаше кратка връзка с бившия си възлюбен Джъстин Бийбър.



Той дори я покани на сватбата на баща си и изглеждаше, че всичко върви добре, но двамата накрая все пак се разделиха.

Източник: tialoto.bg