Боб Дилън е носител на Нобеловата награда за литература за 2016 г., съобщи "Ройтерс".



Шведската академия присъди приза на певеца за "създаването на нов поетичен изказ в американската песенна традиция".



С това признание рокмузикантът, който тази година навърши 75 г., официално влиза в канона на литературата като поет. Това е изненада за мнозина, които предричаха победа на кенийския писател Нгуги Ва Тхионго или някой от обичайните заподозрени като Харуки Мураками или Филип Рот.



"Цели 54 години той не спира да се преобразява - като започнем от Blonde on Blonde, който е изключителен пример за неговите гениални рими, строежа на строфите му, гениалният му начин на мислене", каза за Дилън секретарят на Шведската академия Сара Даниус. "Може и да изглежда изненадващо, но ако се върнем 5000 години назад, поемите на Омир и Сафо са създадени, за да бъдат изпълнявани на живо. Същото е с Дилън", допълни тя, наричайки го "вероятно най-великия жив поет".



През май тази година музикантът пусна на пазара 37-ия си студиен албум под името Fallen Angels. Повече от всяка рокзвезда той е известен не само като музикален новатор, но и с текстовете на песните си, превърнали се в химни на протеста и контракултурата от 60-те години. Песни като "Blowin' in the Wind," "Masters of War," "A Hard Rain's a-Gonna Fall," "The Times They Are a-Changin," "Subterranean Homesick Blues" и "Like a Rolling Stone" сега ще влязат в учебниците по литература.

Сара Даниус посочи, че Нобеловият комитет е присъдил наградата с голямо единодушие. Призът за литература е последният Нобел, връчен тази година. Той върви в комплект с 8 млн. шведски крони, или близо милион щатски долара.