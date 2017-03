Социален текст, фънк и хип-хоп звучене изпълват новото парче на Bobo & The Gang.



„Не знам“ е пилотният сингъл към албума „Говори“, който българските меломани и фенове на бандата очакват с нетърпение. Седморката ще представи дебютния си албум с официална промоция в края на месеца – 30-ти март в столичен клуб.



Музиката и аранжиментът на „Не знам“ са дело на Bobo & The Gang, а текста е на Бобо. Съвсем скоро се очаква и заснемането на видеоклип към песента, а в новия диск на групата ще има общо 10 авторски песни на български език, повечето от тях неиздавани до момента.



„BOBO AND THE GANG” е първият по рода си хип-хоп проект с бенд от live-музиканти в България. Момчетата от групата показват своето виждане за този стил с изцяло авторска музика и рими на български език. Бандата свири заедно за първи път през 2010г. на „Grolsch Block Party“ в София.





През 2012г. участват на фестивала „Spirit of Burgas“, където свирят на една сцена с Ms. Dinamyte, Tinie Tempah и Busta Rhymes. След редица концертни и клубни участия отново се качват на голяма сцена, но този път с Jessey J в зала „Арена Армеец”- София. Два месеца по-късно подгряват хип-хоп звездата KRS One.



В началото на 2014г. групата пуска официално в YouTube канала на Facing The Sun първия по рода си хип-хоп концерт от поредицата StudioLive, продуциран от Росен Ватев, съвместно с пловдивския лейбъл “C.T.P Records”. След успешната серия от осем видеоклипа, записани и заснети в натурална студийна обстановка, групата участва активно в почти всяко значимо събитие в страната. Oтново през 2014г. Bobo & The Gang подгрява Stereo MC’S на „Ficosota Festival“.



През 2015г. бандата свири с някой от новите и актуални имена, като DE-YO, ACANTHA LANG, BLLOSOM. Bobo & The Gang подгрява и Jose James на „А то Jazz Festival“ – София. В същата година бандата свири заедно с BLACKSTREET на част от европейското им турне, включително и в България. Имат и клубно участие тук заедно с Mystikal.



През 2016г. изявите на бандата продължават в съвместни участия, заедно с имена като: Reverie, Dj- Lala, Truth Hurts (USA) , Hanlei (UK). Миналата година групата започва и работа по новия си албум “Говори“, включващ неиздавани досега парчета. Той ще бъде промотиран на 30 март 2017г. в клуб Терминал 1 в София.