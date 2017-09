Приятелството между Бионсе и Лейди Гага, пламнало през 2010 г. със съвместния им проект "Telephone", очевидно продължава и до днес.



Доказателство за това е и подаръкът, който Бионсе изпрати на колежката си по повод сериозното заболяване, заради което Гага отложи турнето си.



А звездата отвърна на милия жест с послание в социалната мрежа: "Няма подходящ ден за болката. Благодаря ти, сладка Би, че ми изпрати този удобен суичър. Той ме топли, когато съм навън в хамака, където мога да бъда с дърветата, небето, слънцето и си поемам дълбоко дъх. Чувствам се късметлийка с толкова много любов".





Лейди Гага отмени концерта си в Монреал в началото на месеца, а в средата на септември отказа участието си на бразилския фестивал "Rock In Rio". Дни по-късно певицата беше приета в болница с много силни болки и съобщи, че страда от фибромиалгия.



Заради влошеното си здравословно състояние звездата отложи европейската част от световното си турне. Очаква се в предстоящия биографичен филм "Gaga: Five Foot Two" изпълнителката да разкрие подробности за здравословните изпитания, през които преминава, пише avtora.com.