Бориса Тютюнджиева се сгоди

Сексапилната брюнетка Бориса Тютюнджиева взриви интернет пространството с последната си публикация в Инстаграм. Тя сподели с последователите си фотос, на който показва годежен пръстен. Изглежда хубавицата е на път да премине в отбора на омъжените дами, за съжаление на многобройните си ухажори. Според запознати събитието се случило във Флоренция, където тя и половинката й били на романтична почивка. „One love, One Italy and MY ONE AND ONLY”, е написала брюнетката под снимката с диамантеното бижу.



В момента Тютюнджиева е обвързана с мъж, който се занимава с частен бизнес и е далеч от светските среди. Според близки до двойката, именно поради този факт Бориса е преценила, че и за самата нея би било по-добре да редуцира светските си прояви. Прави впечатление, че красавицата не се появява на лайфстаил партита, нито пък в медийното пространство.

Припомняме ви, че преди да срещне сегашната си любов, Бориса имаше дълга връзка с продуцента Андрей Арнаудов, която бе обект на огромно внимание от страна на медиите. След като двамата се разделиха, моделката прецени, че предпочита да се дистанцира от суетата в родния шоубизнес и спря да дава интервюта за личния си живот.