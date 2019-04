Божана Кацарова и Доротея Толева надписват кецове

„Свобода“, „Мистерия“, „Сила“ и „Борец“ са част от определенията, които известни българки дадоха в отговор на въпроса Какво е да си жена през 2019-а година? Те станаха част от глобалната кампания на Converse, насочена срещу клишетата и стереотипите за жените. „Най-евтиното нещо са парите, а най-скъпото - свободата”, написа певицата Белослава. „Жената през 2019-а трябва да е свободна от предразсъдъци, свободна от ограничения и етикети. Има жени, на които им е необходимо да знаят, че не са сами”.



Белослава изписа на кецовете си думата „свободен“. В същия дух е и посланието на лекоатлетката Карин Околие: „Жената през 2019-а има свободата да бъде, да създава, да чувства, да казва „не“. Свободата ни трябва, за да превърнем мечтите в реалност, да взимаме решения за себе си”.



Актрисата Доротея Толева изписа върху своя чифт Converse определението „боец“, защото вярва, че жените не трябва да отстъпват от своите цели. Шеф Божана Кацарова допълни картината с посланието: Go Big, or go home.

Магнетичната Анелия Ичова, позната като DJ Akasha, даде двойно определение за жената на 2019-а година - контраст и мистерия, а графичната дизайнерка Лили, позната в Инстаграм като веган -любител, добави и дума - сила.



Модната блогърка Биляна Славейкова - Бибонс призова да придадем по-красив и дълбок смисъл на определението „момичешко“. А визуалният артист To4ka написа върху кецовете си „избор“, защото „извоюваният избор на жените е доказателство, че няма граници за човешките стремежи и мечти“. Глобалната кампания на Converse за ролята на жените предизвика креативността на знаменитости и влиятелни личности от цял свят. Какво написаха те може да се види на хаштага в Инстаграм #inmyconverse.



Като продължение на глобалната кампания, на 13 април в Мол Сердика Център известните български художници То4ка, Теодор Лозанов и Аделина Бонева ще рисуват върху емблематичните бели кецове. Всеки може да получи безплатна възможност новият му Converse да бъде персонализиран.