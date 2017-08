По-младият брат на Мадона – Кристофър Чиконе, съжалява, че не е написал книга за това колко ужасна е певицата, научи Cosmopolitan.



През 2008 г. Кръстофър Чиконе извади на пазара книгата "Мадона, сестра ми" (Life with My Sister), посветена на живота и творчеството на звездната му роднина.



Девет години след като мемоарите му видяха бял свят той сподели пред пред британския The Sun, че е могъл да напише съвършено друга история, по-откровена и правдива.



„Трябваше да разкажа колко е ужасна сестра ми, колко зла може да бъде, но не го направих... Написах единствено колко прекрасна и талантлива е тя“ – признава Кръстофър.





Чиконе не крие, че много от познатите му са му обърнали гръб след излизането на книгата, защото са решили, че е спестил много факти на обществеността.



Кръстофър се вижда с Мадона много рядко, според собствените му думи, но отношенията им са добри, макар и да не спира да я упреква, че за него светът не знае нищичко.

А в началото на кариерата на Мадона той е постоянно е с нея. Работи като личен помощник на певицата, като дизайнер и директор по костюмите. Кръстофър ѝ помага да организира няколко грандиозни турнета през 90-те, но в един момент на този мил семеен тандем идва краят.