Бритни Спиърс оглави класация за най-големите дебюти на поп певици за всички времена.

Тя е съставена от изданието "Хъфингтън пост".

Класацията отчита фактори като качеството на песните и последващия успех на певиците.



Първото място певицата заслужи с песента "Baby One More Time" от 1998 г., която беше на върха на класациите няколко седмици.





Второто място е за песента "Crazy in Love" на Бионсе от 2003 г. Трета е певицата Синди Лопър със сингъла си от 1983 г. "Girls Just Want to Have Fun".



През 2015 г. британският вестник "Телеграф" обяви кои са най-големите поп певици на всички времена. Първото място беше отредено на Мадона, която, по мнение на експертите, е допринесла в развитието не само на музикалната индустрия, но и като цяло на популярната култура, пише БТА.